Gli episodi da moviola più discussi della sfida tra Torino e Sassuolo, valida per la quarta giornata del girone di ritorno: arbitra Fourneau

Fourneau della sezione di Roma è il direttore di gara scelto per arbitrare Torino-Sassuolo. A coadiuvarlo Affatato e Avalos, IV Uomo Colombo. Al Var per la partita tra granata e neroverdi c’è Nasca mentre come Avar Capaldo. A seguire le azioni più contestate della partita.