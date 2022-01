Torino-Sassuolo, diretta della partita del campionato di Serie A 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Tra le partite della 23a giornata del campionato di serie A 2021/2022 c’è anche Torino-Sassuolo, due squadre che in classifica sono separate da appena 3 punti e che sperano entrambe di poter agganciare il treno dell’Europa. All’andata la squadra di Ivan Juric vinse 1-0 a Reggio Emilia con un gol di Marko Pjaca nel finale, ora cerca il terzo successo di fila dopo aver battuto, in questo inizio di 2022, la Fiorentina (4-0) e la Sampdoria (2-1 in trasferta). Il calcio d’inizio è alle ore 15 allo stadio Olimpico Grande Torino. Segui Torino-Sassuolo in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Sassuolo: il prepartita

Ore 13.00 E’ una giornata di sole, ma non calda, quella di oggi nel capoluogo piemontese dove, fra circa due ore, inizierà Torino-Sassuolo. Ivan Juric, rispetto alla partita di una settimana fa contro la Sampdoria, ha recuperato Karol Linetty, Cristian Ansaldi e Daniele Baselli (per quest’ultimo sarà l’ultima partita con la maglia del Toro visto che è praticamente tutto fatto per il suo passaggio al Cagliari) ma ha perso Koffi Djidji e il neoacquisto Mohamed Fares, la cui stagione è già terminata senza aver nemmeno avuto la possibilità di esordire con la maglia granata. Assenti anche Andrea Belotti, che non ha ancora recuperato dal problema muscolare patito contro la Roma, Ola Aina, impegnato nella Coppa d’Africa. Non sono stati convocati per scelta tecnica Simone Verdi e Ben Kone, entrambi vicini alla cessione.

Torino-Sassuolo: le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. A disposizione. Berisha, Gemello, Ansaldi, Buongiorno, Izzo, Angori, Baselli, Pobega, Linetty, Pjaca, Warming, Zaza. Allenatore. Juric

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; M. Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Kyriakopulos; Scamacca. A disposizione. Pegolo, Satalino, Ayhan, Muldur, Peluso, Ruan, Magnanelli, Harroui, Defrel. Allenatore. Dionisi

Torino-Sassuolo: dove vederla in TV e in streaming

Torino-Sassuolo in diretta sarà trasmessa su Dazn, la piattaforma streaming che detiene i diritti della Serie A per il triennio 2021-2024. La diretta web della partita del Toro di oggi sarà su Toro.it.

Torino-Sassuolo: le formazioni ufficiali

Torino-Sassuolo: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 15.00