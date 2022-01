Sintesi e commento di Torino-Sassuolo, sfida valida per la quarta giornata di ritorno: ecco cosa è successo nei primi 45′

Juric sceglie la squadra che ha battuto la Samp, non cambiando nessuno degli undici in campo dal 1′. Ancora fiducia a Zima in difesa, che di nuovo prende il posto di Djidji fuori per affaticamento. Ancora Lukic con Mandragora in mezzo, con Pobega che parte dalla panchina, solita coppia di trequartisti – Praet e Brekalo – alle spalle di Sanabria. La gara è controllata dal Toro sin dalle prime battute: la più grossa occasione del primo quarto d’ora è quella che capita al paraguaiano: palla morbida di Praet e testa dell’attaccante che però manda alto. Si farà perdonare poco dopo l’attaccante, dato che al 16′ segna il gol che sblocca la partita: l’azione parte da sinistra con Brekalo che serve Singo sul palo più lontano, il numero diciassette fa una sponda per Sanabria che di testa batte Consigli. I granata non concedono praticamente nulla agli avversari, continuando a macinare gioco e a spaventare la difesa del Sassuolo. Alla mezz’ora ancora Sanabria ci prova ed è sempre lui poco dopo a provare ad anticipare Ferrari dopo aver ricevuto palla da Singo. Al 41′ tiro dai 25 metri di Mandragora: palo, a Consigli battuto. Il Toro chiude in attacco ma al 45′ il vantaggio resta di un solo gol.