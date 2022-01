La conferenza stampa del tecnico del Sassuolo Dionisi dopo il pareggio raggiunto sul finale contro il Torino

E’ il tecnico Dionisi a commentare il pareggio in extremis del Sassuolo contro il Torino, raggiunto sull’1-1 proprio nei minuti finali del match: “Oggi il Torino ha fatto più di noi e meritava il risultato. Il merito che abbiamo avuto è che siamo rimasti in partita e in più avevamo Domenico (Berardi ndr.) che le altre domeniche non avevamo. Può capitare che anche se fai meno di altri alla fine riesci a pareggiare. Oggi il gioco è stato inferiore ad altre volte ma non abbiamo mollato e siamo stati premiati. Le scelte tecniche? Secondo me in tre davanti piuttosto che in 4 si hanno più spazzi da attaccare. Poi noi facciamo fatica sulle seconde palle, soprattutto fisicamente. Nel secondo tempo abbiamo rischiato con quattro attaccanti. Siamo stati fortunati, sì, ma la fortuna ce la siamo anche cercata”

Dionisi: “Il nostro merito? Il carattere”

Poi continua con un commento sull’autore del gol del pareggio: “La qualità più grande di Raspadori è il carattere. Un esempio per tenacia e caparbietà. Poi c’è Domenico (Berardi ndr.) che arrivava da 10 giorni senza allenamento. Rispetto ad altre partite non abbiamo mollato. Spero che questo ci serva di lezione: anche le squadre piccoline devono avere carattere e i risultati si ottengono anche con le doti caratteriali, non solo quelle tecniche. Ripeto, se per il Toro il merito è stato il gioco, per noi è stato il carattere, il non aver mollato”.