Le parole del difensore granata Rodriguez dopo il pareggio per 1-1 contro il Sassuolo al Grande Torino

E’ il difensore granata Rodriguez ad intervenire a fine partita per commentare l’amaro pareggio del Torino contro il Sassuolo: “Non tanto perchè dopo una partita non parliamo tanto. Tutti sanno che abbiamo fatto una bella partita, che abbiamo avuto tante opportunità di chiuderla e alla fine non l’abbiamo chiusa. Dopo è difficile: se non lo fai alla fine il gol lo prendi e come l’abbiamo preso non è bello. Cos’è successo? Io penso che abbiamo fatto bene ma la palla non voleva entrare. Ci sono delle partite così. Oggi è stata una di quelle partite in cui fai tanto ma alla fine non segni: così è il calcio. Loro fanno un tiro e fanno un gol. E’ come è arrivato il gol che è strano perchè la palla era quasi fuori poi viene dentro. Non è bello“.

Rodriguez: “Vogliamo sempre vincere. Lavoriamo al massimo”

Poi sul rapporto con Juric e sul gioco del tecnico: “Io mi trovo bene dal primo giorno che è arrivato. Io provo a fare sempre bene, ad aiutare la squadra. Non è facile questo gioco ma provo a farlo al massimo. Lo spirito? Il gruppo va bene, tutti hanno la testa di vincere sempre le partite e il mister ha aiutato in queste cose. Proviamo sempre a vincerla, a volte va bene a volte non va bene ma questa è la mentalità. Vogliamo sempre fare il massimo, lavoriamo per questo, lavoriamo tanto in allenamento e poi arriva il sabato o la domenica e vuoi vincere la partita. Quando lavori così tanto meriti di vincere le partite“.

E sulla pausa che arriva prima del match contro l’Udinese: “Sicuro è positivo: quando hai questi giorni puoi lavorare bene. Abbiamo fatto nelle ultime 3 partite 7 punti: non è male ma sicuramente possiamo fare anche meglio. Questa settimana possiamo lavorare bene e poi vediamo dopo, con l’Udinese. Come vivrò la pausa? Con la mia famiglia, il mio bambino. Penso di fare bene il papà. Adesso fa tutto la mamma perchè è piccolo ma quando sarà un po’ più grande dovrò fare anche io tanto”.