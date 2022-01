Le pagelle di Torino-Sassuolo: Bremer vince il duello con Scamacca, in mezzo Lukic è il migliore, Sanabria segna ma spreca

MILINKOVIC-SAVIC 5: un’ora da spettatore, per la prima volta chiamato in causa al 20′ del secondo tempo con una uscita su corner. Sul gol del Sassuolo ha gravi colpe perché dopo il grande recupero di Rodriguez il serbo sbaglia l’uscita e non trova il tempo giusto, lasciando che Berardi indisturbato serva Raspadori

ZIMA 6.5: seconda di fila da titolare per il classe 2000 che non fa rimpiangere Djidji come già accaduto a Marassi. Non rinuncia nemmeno a qualche sortita offensiva.

BREMER 7: vince il personale duello con Scamacca. Nemmeno il fisico aiuta oggi il neroverde, perché il difensore granata in grande spolvero non gli lascia alcuno spazio. Gara di grande personalità, si permette anche qualche anticipo al limite dell’area che strappa applausi.

RODRIGUEZ 6: Berardi non è un cliente facile ma lo svizzero lo annulla praticamente fino all’88’: e pure nell’azione del pareggio era in qualche modo riuscito a metterci una pezza, inseguendolo per metri e metri e poi riuscendo anche ad intercettarne la prima conclusione

(continua a pagina 2)