Torino-Spezia, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Spezia è l’ultima partita casalinga della formazione granata nel girone di andata di questo campionato 2020/2021: Andrea Belotti e compagni sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale tra le mura amiche. La squadra di Marco Giamapaolo è reduce dalla doppia sconfitta con il Milan: prima per 2-0 in campionato, poi ai calci di rigore in Coppa Italia. Al contrario lo Spezia arriva da due vittorie di fila, entrambe in campionato: prima contro il Napoli e poi contro la Sampdoria. Segui Torino-Spezia in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Spezia: il prepartita in diretta

Ore 16.00 Mancano circa due ore al calcio d’inizio della partita tra il Torino e lo Spezia. Pur essendo una giornata invernale, di metà gennaio, nel capoluogo piemontese al momento non fa particolarmente freddo. Allo stadio Olimpico Grande Torino si attende l’arrivo dei pullman delle due squadre poi, fra circa un’ora, verranno comunicate le formazioni ufficiali. Ricordiamo che lo Spezia deve fare a meno del suo miglior marcatore, Nzola, fermatosi per un problema alla caviglia e nemmeno convocato Il Torino non può invece contare su Bonazzoli, per questo motivo Giampaolo è tornato a convocare Edera.

Torino-Spezia: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Buongiorno, Bremer; Singo, Segre, Lukic, Linetty, Murru; Verdi, Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Rosati, Ujkani, Ansaldi, Lyanco, Rodriguez, Nkoulou, Baselli, Gojak, Zaza. Allenatore. Giampaolo.

Spezia (4-3-3): Provedel; Marchizza, Chabot, Terzi, Vignali; Pobega, Agoumè, Maggiore; Farias, Piccoli, Gyasi. A disp. Rafael, Krapikas, Ramos, Ismajli, Estevez, Deiola, Saponara, Leo Sena, Galabinov, Verde, Agudelo. All. Italiano.

Torino-Spezia: dove vederla in TV e in streaming

Torino-Spezia, in diretta, sarà trasmesso in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite e 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite). Sarà inoltre disponibile la diretta streaming della partita su Sky Go e su Now TV. Su Toro.it la diretta web dell’incontro.

Torino-Spezia: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 18.00.

