Toro in superiorità numerica dall’8 del primo tempo: ma i tiri in porta sono zero. Si avvicina al gol invece lo Spezia, più ordinato e più pericoloso

La prima novità di formazione è in difesa. Giampaolo cambia ancora, lo ha fatto più volte nel corso della stagione, dando fiducia a Buongiorno dopo la buona prova in Coppa Italia, e tenendo quindi in panchina Lyanco, con Bremer che va a fare il centrale. Fiducia a Murru sulla fascia sinistra mentre a destra rientra da titolare Singo, visto a San Siro a gara in corso. La partita cambia direzione dopo cinque minuti, non per un gol ma perché Vignali entra con la gamba un po’ troppo alta su Murru. Fabbri dà il giallo, Banti lo chiama al Var e il replay porta il direttore di gara a tramutare in rosso il cartellino. Così lo Spezia al 7′ si ritrova già in dieci, situazione che porterà Italiano qualche minuto dopo a richiamare in panchina Farias per inserire Estevez. Eppure il primo tiro è proprio dello Spezia al 12′, quando Pobega prova a fare paura a Sirigu. Il Toro prova a manovrare ma lo fa in maniera assolutamente prevedibile, avendo anche di fronte uno Spezia ben disposto in campo nonostante l’inferiorità numerica. La squadra di Giampaolo non tira in porta, lo fa solo lo Spezia che colleziona una doppia occasione: prima il sinistro di Gyasi trova pronta la risposta del portiere granata, poi la conclusione ravvicinata di Piccoli chiama ancora all’intervento Sirigu. E intanto in campo fioccano gli errori, specie di chi dovrebbe costruire, inventare, ispirare. Non succede: nessuno inventa, a Belotti non arrivano palloni giocabili, le giocate latitano, con l’eccezione di qualche tentativo di Singo.