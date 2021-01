Le pagelle di Torino-Spezia: parate di Sirigu decisive, Verdi sbaglia troppi palloni, Belotti e Zaza non pungono

SIRIGU 7: lo Spezia per nulla intimorito dall’inferiorità ci prova, a sorprenderlo. Pregevole la doppia risposta a Gyasi prima e a Piccoli poi, al 34′ del primo tempo, nella ripresa fa ancora un paio di parate decisive.

IZZO 6: la sua partita dura 45′ non per demeriti ma solo per motivi tattici. Grande attenzione e nessun errore (st 1′ ZAZA 5: un colpo di testa che finisce alto e nulla più).

BREMER 5.5: al centro della difesa a tre non si trova così a suo agio, tanto che nel primo tempo in un paio di occasioni si addormenta. Meglio quando il Toro passa a quattro dietro.

BUONGIORNO 5.5: sul campo, a San Siro, si è guadagnato la conferma, dopo una serie di prestazioni positive. Stasera un passo indietro: perde Piccoli nell’occasione più ghiotta dello Spezia nei primi 45’e non è l’unico errore (st 1′ LYANCO 6: entra col giusto piglio in partita, ottimo l’anticipo su Piccoli in area. Prova anche a farsi vedere in avanti ma con scarsi risultati)