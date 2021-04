La probabile formazione dell’Udinese contro il Toro / Gotti convoca Nuytinck ma lo tiene in panchina: al suo posto Samir

Alle 20:45 di questa sera, sul campo della Dacia Arena l’Udinese cercherà di cancellare la doppia sconfitta contro Lazio e Atalanta per tornare immediatamente a fare punti, esattamente come richiesto dal tecnico Gotti in conferenza stampa. I friulani, nonostante il doppio ko delle ultime due uscite, anno dimostrato di essere una formazione in grado di dare particolare filo da torcere agli avversari e contro il Toro non hanno nessuna intenzione di commettere passi falsi. Per l’occasione, Gotti punterà su 3-5-1-1 che vedrà però alcune modifiche rispetto alla formazione abituale.

Udinese, la probabile formazione contro il Toro

Partiamo dalla difesa. Davanti a Musso, la linea a 3 friulana sarà composta da Becao, l’ex granata Bonifazi che sembra aver trovato proprio a Udine la sua dimensione, e Samir. Quest’ultimo ha preso infatti il posto di Nuytinck, portato in panchina da Gotti nonostante il problema muscolare ma con scarsissime possibilità di vederlo in campo. A centrocampo, invece, De Paul, Arslan e Pereyra formeranno il terzetto centrale mentre sugli esterni agiranno Molina da un lato e Stryger Larsen dall’altro. Infine, completamente rinnovato sarà il reparto attaccanti. I due terminali offensivi, infatti, non saranno Okaka e Braaf bensì Forsetieri e Llorente.

La probabile formazione dell’Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Stryger Larsen; Forstieri Llorente. A disp. Scuffet, Gasparini, De Maio, Nuytinck, Walace, Micin, Ouwejan, Makengo, Okaka, Braaf, Zeegelaar, Nestorovski. All. Gotti.

Indisponibili: Jajalo, Pussetto, Deulofeu.