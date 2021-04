La probabile formazione del Torino contro l’Udinese / Ancora out Lyanco e Singo, Nicola conferma l’11 del derby: in porta l’unica novità

Fiducia e determinazione: questo è trapelato da Nicola nella conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Torino. La stessa fiducia e determinazione che i granata hanno potuto acquisire grazie al risultato e soprattutto alla prestazione nel derby della Mole. E’ cambiato il Toro, è cambiata la mentalità e anche l’approccio alle gare ma adesso Belotti e compagni dovranno essere bravi a darne conferma immediatamente. Contro l’Udinese non si può sbagliare: il punto racimolato contro la Juventus, che ha permesso al Torino di andare a +2 sul Cagliari, non è certamente sufficiente. Al contrario, serve incrementare, dare continuità ai risultati e allontanarsi più possibile dalle concorrenti che, per di più, non avranno certo vita facile viste le sfide del weekend (qui il programma della lotta salvezza). E allora vediamo quale 11 Nicola potrebbe mandare in campo alla Dacia Arena.

Milinkovic-Savic in porta, conferma per Buongiorno

Se è vero che squadra che vince (o quasi, nel caso del Toro) non si cambia, l’unica modifica che Nicola apporterà al suo Toro sarà una scelta obbligata. Con Sirigu fuori dai giochi, infatti, a difendere i pali granata ci sarà Milinkoivc-Savic. Una scelta confermata dallo stesso Nicola in conferenza stampa: “è la sua occasione“. Davanti al portiere serbo, arrivano invece le prime conferme post-derby: accanto ai titolarissimi Izzo e Bremer, infatti, Nicola ha deciso di affidarsi ancora a Buongiorno (Lyanco resta out) che contro la Juventus ha dimostrato di avere tutte le carte in regola contendere il posto ai compagni di reparto.

La probabile formazione del Torino contro l’Udinese

Conferme arrivano anche dalla mediana granata. Con Singo fuori dai giochi, sulle fasce agiranno ancora Vojvoda da un lato e Ansaldi dall’altro. Al centro, invece, Rincon affiancherà Mandragora che si sta confermando l’uomo in più del centrocampo di Nicola. E dopo la prestazione della scorsa settimana, la “promozione” se la conquista anche Simone Verdi schierato nuovamente alle spalle della coppia Sanabria-Belotti.

La probabile formazione del Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Buongiorno, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. A disposizione. Ujkani, Ferigra, Nkoulou, Rodriguez, Murru, Lukic, Gojak, Baselli, Linetty, Bonazzoli, Zaza. Allenatore. Nicola.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lyanco, Singo