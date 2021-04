Udinese-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Udinese-Torino è uno degli anticipi della 30a giornata del campionato di serie A 2020/2021. Dopo il pareggio nel derby contro la Juventus, la formazione granata cerca in terra friulana altri punti preziosi per la corsa alla salvezza. La squadra bianconera nell’ultimo turno di campionato ha invece perso per 3-2 contro l’Atalanta. La partita di andata terminò con la vittoria per 3-2 dell’Udinese, dopo che il Toro era riuscito a rimontare da 0-2 a 2-2: ora Andrea Belotti e compagni non possono permettersi altri passi falsi. Segui Udinese-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Udinese-Torino: il prepartita in diretta

Ore 18.45 – Mancano ancora circa due ore all’inizio della partita tra l’Udinese e il Torino e le due squadre non sono ancora arrivate allo stadio Dacia Arena. Per la trasferta in terra friulana Davide Nicola deve fare a meno del portiere titolare Salvatore Sirigu, per questo motivo ha convocato anche il numero 1 della Primavera, Razvan Sava. A difendere la porta granata sarà però Vanja Milinkovic-Savic, che per la prima volta scenderà in campo da quando Nicola è subentrato a Marco Giampaolo. Non sono partiti alla volta del Friuli Venezia-Giulia neppure Evangelista Lyanco e Wilfried Singo, che non hanno ancora recuperato dai rispettivi infortuni.

Udinese-Torino: le probabili formazioni

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Stryger Larsen; Forstieri Llorente. A disp. Scuffet, Gasparini, De Maio, Nuytinck, Walace, Micin, Ouwejan, Makengo, Okaka, Braaf, Zeegelaar, Nestorovski. All. Gotti.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Buongiorno, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. A disp. Ujkani, Sava, Nkoulou, Rodriguez, Murru, Lukic, Gojak, Baselli, Linetty, Bonazzoli, Zaza. All. Nicola.

Udinese-Torino: dove vederla in TV e in streaming

La partita Udinese-Torino, in diretta streaming, sarà trasmesso da Dazn: la partita può essere vista collegandosi al sito oppure da pc, smartphone, tablet e smart TV attraverso l’app di Dazn. Il match è trasmesso anche in diretta TV sul canale Dazn1 (canale 209 di Sky). Su Toro.it la diretta web della partita.

Udinese-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni ufficiali

Udinese-Torino: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 20.45