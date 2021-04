La sintesi di Udinese-Torino, sfida della trentesima giornata del campionato di Serie A: 0-0 dopo 45 minuti

Per la sfida della Dacia Arena, Nicola conferma ad eccezione del portiere la formazione del derby con la Juventus. In porta c’è Milinkovic-Savic, vista l’indisponibilità di Sirigu, Verdi è ancora schierato come mezzala, stavolta però a destra. Equilibrio nei primi venti minuti. L’Udinese fa la partita, tuttavia non colleziona grosse occasioni. Al contrario, la prima capita al Toro al 21′: cross di Belotti, preciso all’indirizzo di Sanabria che però a due passi da Musso non riesce ad impattare. Ancora i granata vanno vicino al gol al 30′: Belotti serve Vojvoda, l’esterno serve in area l’accorrente Rincon che trova la deviazione determinante di Becao. C’è la reazione dell’Udinese: al 33′ Buongiorno, in area, lascia il pallone a Milinkovic-Savic, che probabilmente l’aveva chiamata. Il portiere scivola e per un soffio Molina non ne approfitta. Un minuto più tardi occasione di De Paul: la sua conclusione sfiora il palo e si spegne sul fondo. Al 44′ ancora Udinese con Llorente: conclusione piuttosto centrale, respinge il portiere granata. Si va al riposo sullo 0-0.