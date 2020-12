Verdi: “Dobbiamo fare un salto di qualità a livello mentale”

Le parole di Simone Verdi, autore del gol granata, dopo Torino-Bologna, partita terminata per 1-1 al Grande Torino

Un gol che vale un punto quello di Simone Verdi, autore della prima rete della sfida nonch l’unica granata. L’attaccante commenta così il match: “Una volta sbloccata ero contento. Era una partita bloccata, in equilibrio. Si percepiva che era necessario un episodio favorevole per poterla sbloccare. Dopo la mia punizione poi ci siamo poi abbassati, non abbaimo avuto la forza mentale di aggredirli alti, di togliere loro tempo e spazio. Il Bologna ha infatti raggiunto il pareggio. É una cosa su cui dobbiamo lavorare, su cui dobbiamo crescere il prima possibile perchè oggi era una partita che dovevamo vincere e non ci siamo riusciti. “

L’attaccante granata: “La classifica non aiuta. Subentra la paura”

Continua Verdi: “Ho sentito in parte ciò che ha detto Giampaolo. Una volta andati in vantaggio dobbiamo avere la forza e la personalità di far girare la palla, tenerla, far girare a vuoto gli avversari. Quando ce l’hai tu non rischi così di subire azioni pericolose che portano al pareggio. Su questo dobbiamo lavorare. Credo che sia una questione mentale. Anche la classifica non ci aiuta, subentra un po’ di paura. Dobbiamo crescere e fare un salto di qualità sotto l’aspetti mentale, per portare a casa il risultato pieno. Una volta che secondo me riusciamo a vincere una partita questa squadra ingranerà, ne sono sicuro. La rosa è importante e non merita questa posizione. Io? Il primo quarto d’ora ero in difficoltà perchè sono entrato a freddo. Una volta iniziato il secondo tempo sono entrato in partita e ho cercato di aiutare la squadra. Fisicamente sto bene, ma ora la cosa importante è fare punti e toglierci da questa posizione.“.