Mihajlovic: “Nuovo record: abbiamo preso gol senza subire tiri in porta”

Le dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic al termine di Torino-Bologna, terminata per 1-1 con le reti di Verdi e Soriano

Poco dopo il fischio finale di Torino-Bologna, match valido per la 13^ giornata di Serie A, Sinisa Mihajlovic commenta così la sfida, terminata per 1-1: “Abbiamo fatto un altro record. Abbiamo subito gol senza subire tiri in porta. Abbiamo fatto un’ottima gara. Meritavamo di più di un pareggio. Avessi avuto più cambi offensivi e freschezza negli ultimi minuti li avrei mesis più in difficoltà. I ragazzi hanno dato il massimo… Sono comunque contento pee il Toro che non ha perso e ha smosso la classifica. Sono rimasto un cuore Toro e sono contento per il presidente, i giocatori, i tifosi e i miei ex giocatori. Ho rivisto tutti volentieri. Da Costa? Si contunua a dare fiducia. Anche lui sa di aver sbagliato, bisogna dare fiducia. Sono gol che si potevano prendere. Lo poteva portare fuori come lo ha buttato dentro. I ragazzi non hanno mollato mai. Abbaimo creato molto, avuto diverse occasioni per chiudere in vittoria. Va bene così. Sono contento per la prestazione, l’atteggiamento e che il Toro non abbia perso“.

Mihajlovic: “Palacio ammirevole. Questa squadra ha grandi principi morali”

Sui punti persi e Palacio: “Io quando vedo Palacio che ha 39 anni e 3 partite a settimana, che fa 3 scatti è solo da ammirare. Questo è lo spirito giusto. Questa squadra ha grandi principi morali. Abbiamo fatto il patto e il ritiro solo per questo momento qua. I giovani spesso sbagliano ma noi dobbiamo portarli sulla strada giusta. Se guardiamo i punti persi possiamo tornare indietro. Ne abbaiamo persi anche col Sassuolo e diversi altri. Noi abbiamo meritato di più di ciò che abbia adesso, per le prestazioni e per come abbiamo giocato. Meritavamo 4 o 5 punti in più. L’importante è giocare e crederci.”

Il tecnico rossoblu: “Solo con il goco arrivano i risultati”

Continua Mihajlovic: “Solo con il gioco arrivano i risultati. Ci dispiace. Oggi meno della settimana scorsa. Si aprla del Bologna in crisi. I 2 rigori sbagliati con lo Spezia, li avessimo fatti bene, staremmo a 16 punti e nessuno avrebbe detto nulla. Giochiamo ormai da 2 mesi con 7-8 inforutnati. Anche la Juve va in difficoltà così. Si poteva fare meglio ma è molto piùà facile fare peggio. Il rigorista? Vediamo chi gioca. O Vignato o Svanberg o se non c’è nessuno dei due chiediamo all’arbitro di non darcene (ndr ride). Barrow? Deve esserepiù decisivo e rischiare di più in certe zone di campo. Oggi ha giocato bene, ha difeso, ha ripiegato. L’atteggiamento difensivo è stato perfetto. Da chi ha qualità mi aspetto che vinca le partite. Da lui mi aspetto di più.“