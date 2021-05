La probabile formazione del Torino contro il Verona: Vojvoda verso la conferma dal 1′, Izzo non rischia. Le scelte di Nicola

A scombinare i piani di Nicola è stato il piccolo infortunio occorso ad Armando Izzo, che al Filadelfia ha lamentato un affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra. Se l’obiettivo del Torino giocare sempre ai duemila all’ora, per dirla con le parole del tecnico, allora il campano non sarà della partita in casa dell’Hellas Verona (calcio d’inizio alle 15 di domenica 9 maggio). Al suo posto è pronto a giocare Buongiorno, il classe ’99 che ha scavalcato Lyanco nelle gerarchie della retroguardia. Difesa che, al “Bentegodi”, sarà per il resto completata da Bremer e Nkoulou.

Zaza con Belotti, Sanabria parte dalla panchina

Il resto della formazione è fatto ma con un dubbio. Singo è rimasto fuori contro il Parma, scalzato dal Vojvoda goleador: chi gioca in Veneto? Più il 27 kosovaro che il 17 ivoriano, reggerà il ballottaggio fino alla mattina della sfida. A sinistra c’è l’intoccabile Ansaldi e in mezzo idem, ma per tre: Rincon, Mandragora e Verdi sono una certezza. Gli ultimi due torneranno dopo la squalifica e Nicola li riproporrà nell’undici. In attacco, Zaza ha dato buoni segnali al Filadelfia, tanto da mettere in forse addirittura la presenza di Belotti dal primo minuto. Alla fine dovrebbe essere Sanabria ad accomodarsi in panchina, lasciando campo al lucano e al Gallo.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Buongiorno; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disposizione. Ujkani,Sava, Lyanco, Rodriguez, Singo, Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Bonazzoli, Sanabria. Allenatore. Nicola

Indisponibili: Izzo, Milinkovic-Savic, Murru