Zanetti commenta il pareggio, 1-1, tra Torino ed Empoli: toscani avanti con Destro, poi il pari di Lukic

“Nel primo tempo abbiamo sofferto la partita, per meriti del Toro che ha pressato, mettendo la partita su un certo binario dove noi non siamo abituati. Spesso si esce da queste partite con le ossa rotte, invece noi abbiamo saputo soffrire, siamo pure stati fortunati in alcune occasioni, siamo stati squadra. Vincere sarebbe stato troppo, ci prendiamo questo punto, più avanti questo punto ci farà comodo”, ha spiegato Zanetti. “Io vedo un Toro forte, con individualità importanti. Penso che il Toro possa battere chiunque, qui è stato difficile come ci aspettavamo. Il Toro ha armi in campo e in panchina per fare un ottimo campionato”.