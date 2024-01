Così l’attaccante dopo la vittoria col Cagliari: “Europa? Possiamo giocarcela con tutte, abbiamo ancora margini di crescita”

Ha aperto le marcature segnando il primo gol in trasferta con la maglia del Toro. Duvan Zapata è stato uno dei migliori in campo in una sfida che i granata hanno portato a casa sapendo anche soffrire nel finale. “Noi siamo forti, dobbiamo convincercene, abbiamo qualità, a volte facciamo fatica ma oggi abbiamo tenuto bene, abbiamo sviluppato il nostro gioco, sapevamo della loro qualità davanti, nel primo tempo abbiamo concesso troppo”, ha spiegato.

“Europa? Possiamo giocarcela con le altre”

Un ruolo che gli sembra cucito addosso e in cui si trova bene: “Sto bene, in quel ruolo lì mi trovo bene, abbiamo avuto tempo per prepararla bene, abbiamo fatto tutti bene non solo io, abbiamo fatto buoni allenamenti per trovarci pronti e questo è l’importante. Abbiamo sofferto anche alla fine ma portato via il risultato”. Un finale che Zapata ha vissuto dalla panchina: si soffre di più? “Sì da fuori si soffre di più, quando Pellegri ha fatto il gol pensavamo di aver vinto, e dopo ancora sofferenza ma abbiamo portato la partita a casa”. Un punto dall’Europa: c’è margine per crescere? “Secondo me c’è margine di crescita, è la testa che fa tutto, dovremmo convincerci ancora di più, possiamo giocare con personalità e secondo me possiamo mettere in difficoltà le altre. Dobbiamo gestire questo aspetto”.