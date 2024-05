Ex giocatori, avversari, società, istituzioni: il 4 maggio tutti si fermano a ricordare il Grande Torino. Ecco i messaggi sui social per gli Invincibili

Una giornata dedicata al ricordo di quella squadra magnifica, di quei ragazzi morti nel fiore degli anni. Il Grande Torino univa allora e unisce anche adesso: sui social, ogni 4 maggio, l’omaggio di chi i colori granata li ha indossati, come gli ex calciatori del Torino, ma pure di chi messi da parte i colori di appartenenza si ferma un attimo per commemorare chi a Superga ha perso tragicamente la vita quel 4 maggio del 1949. Ecco alcuni dei messaggi social in onore del Grande Torino.

Gli omaggi del mondo Torino

La società granata ha pubblicato uno scatto sui propri profili social, con la didascalia: “1949-2024, il Grande Torino, per sempre Leggenda”. Lo stesso post è stato pubblicato anche dal direttore tecnico Davide Vagnati. Luca Gemello ha invece aggiunto una foto sulle proprie storie Instagram, scrivendo: “Onore agli Invincibili”.

I messaggi degli ex Toro

Uno dei primi ex Torino a ricordare gli Invincibili è stato Rolando Bianchi sulle proprie storie Instagram. “Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede”. Al Grande Torino ha voluto dedicare un pensiero anche Moreno Longo, che ha giocato per i granata dal 1994 al 1997 e ha allenato gli Allievi Nazionali dal 2009 al 2012 e la Primavera dal 2012 al 2016: “Onore al Grande Torino”, ha scritto sulle proprie storie Instagram.

Il ricordo delle squadre di Serie A

La prima squadra di Serie A a ricordare il Grande Torino è stata la Juventus: “4 maggio 1949, una data per sempre nella memoria. 75 anni fa, nella tragedia di Superga, se ne andava il Grande Torino. Juventus Football Club si unisce al ricordo”.

Poi la Fiorentina.

Il ricordo del Milan.

Il ricordo delle altre società

Gli omaggi dal mondo della TV

Anche Simona Ventura ha voluto ricordare gli Invincibili sulle proprie storie Instagram. La conduttrice ha postato una foto del Grande Torino e ha scritto: “Per sempre Leggenda, 4 maggio 1949. Never forget you”.