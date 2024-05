Subito dopo l’inaugurazione del campo del Robaldo Urbano Cairo si è diretto al Monumentale, ma prima ha risposto ai tifosi

Con l’ennesimo 0-0 della stagione, questa volta contro il Bologna, il Torino ha sprecato un’altra occasione per avvicinarsi alla zona Europa. Ormai la qualificazione alle coppe sembra essere sempre più complicata, ma i tifosi continuano a crederci. Mentre infatti Urbano Cairo stava lasciando il Robaldo in direzione cimitero Monumentale, un gruppo di appassionati granata ha urlato al presidente: “Portaci in Europa!”. Immediata la risposta di Cairo, che mentre saliva sull’auto che lo avrebbe portato alla cerimonia di commemorazione ha risposto: “Meglio di Zapata non potevamo fare quest’anno”. Parole che sottintendono come la società abbia portato all’ombra della Mole un giocatore forte, con il quale dare un segnale e inseguire il ritorno in Europa. Un ritorno che partita dopo partita sembra essere sempre più difficile da raggiungere.