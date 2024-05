Al cimitero Monumentale ecco la commemorazione per il Grande Torino: presenti i familiari delle vittime e il presidente Cairo

Come di consueto, anche quest’anno la giornata viene scandita dalla commemorazione al cimitero Monumentale, dove riposa la maggior parte dei giocatori del Grande Torino. Presenti Don Robella e la dirigenza del Toro, oltre ai famigliari delle vittime (presente anche Franco Ossola, figlio dall’ala sinistra del Grande Torino) e dell’associazione ex calciatori granata. Durante la commemorazione, avvenuta alle 11.30 con la benedizione delle tombe da parte di Don Robella, ha preso parola anche il presidente Cairo, che ha dato un ricordo personale degli Invincibili, raccontando come sua mamma fosse una gran tifosa dei granata.