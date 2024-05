Urbano Cairo ha dato il calcio d’inizio sul terreno di gioco del Robaldo. Presente anche il sindaco Lo Russo, che ha risposto alle domande dei giornalisti

Uno dei campi del Centro Sportivo Robaldo è stato finalmente inaugurato. Sul prato scesi i bambini delle squadre Under-11, Under-9 e Under-8 del Toro, che hanno dato qualche calcio al pallone in attesa dell’arrivo del presidente Urbano Cairo. Quest’ultimo ha dato il “calcio d’inizio” della partitella sul terreno di gioco tra gli applausi del pubblico. Presenti anche il direttore operativo Barile, Vagnati, Moretti e Ludergnani. Uno dei primi a giungere nei pressi del campo è stato poi il sindaco Stefano Lo Russo, che ha risposto alle domande dei giornalisti.

Il calcio d’inizio del presidente Cairo

Le parole del sindaco Lo Russo

Stefano Lo Russo ha parlato così del Robaldo: “Come avevamo annunciato con il presidente Cairo, prendendoci un impegno nei confronti dei tifosi e della città, l’obbiettivo era quello di giocare la prima partita oggi, in una giornata importantissima per il Torino. I campi sono in realizzazione e verranno completati entro il 30 di giugno. Questo è il programma e lo stiamo rispettando perfettamente. Entro il 4 maggio del 2025 l’intero centro sarà completato e fra un anno potremo essere qui a inaugurare tutti i campi e il fabbricato spogliatoio. Oggi è una bellissima giornata e finalmente riusciamo a entrare su un terreno di gioco. Lo facciamo con lo spirito di chi ha sempre creduto in questo progetto. Gli ostacoli burocratici sono stati molti e dal primo giorno in cui siamo entrati in carica abbiamo lavorato perché questo progetto venisse sbloccato e ce l’abbiamo fatta. Sono molto contento di essere qui oggi e questo è l’inizio di una fase di relazione con il Torino. Il Torino è patrimonio della nostra città, sono molto contento che oggi, 4 maggio, si possa inaugurare questo campo”.