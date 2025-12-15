Il classe 2005 Aaron Ciammaglichella, in prestito alla Juve Stabia, ha fatto il suo esordio in Serie B

Novità sul fronte prestiti. Dopo 16 giornate di Serie B è finalmente arrivato l’esordio in maglia Juve Stabia di Aaron Ciammaglichella. Il classe 2005, in prestito dal Torino, è sceso in campo nel finale della gara vinta per 2-0 dai gialloblù contro l’Empoli, facendo così il suo debutto in cadetteria.

Dai primi passi nel settore giovanile del Torino fino all’esordio in Serie B, il percorso del centrocampista ha conosciuto qualche rallentamento e la sua ascesa sembra essersi in parte affievolita. A incidere sono stati soprattutto i vari infortuni che hanno condizionato le ultime stagioni del classe 2005.

Dopo essersi ritagliato giovanissimo un posto nella Primavera granata, giocando ampiamente sotto età, Ciammaglichella è passato nella scorsa stagione alla Ternana, in Serie C. Con le “Fere” l’ex granata ha collezionato solo 7 presenze, prendendo però parte, da subentrato, alla finale playoff contro il Pescara.

Trasferitosi in Serie B alla Juve Stabia, il suo percorso di maturazione sembra ora poter riprendere. Un infortunio al ginocchio gli ha infatti fatto saltare tutta la fase iniziale della stagione, ma il centrocampista è tornato recentemente a disposizione. I tifosi granata si augurano quindi che questo esordio in Serie B, seppur per pochi minuti, possa rappresentare un nuovo inizio per Ciammaglichella.