Tra infortuni e assenze, il centrale ex Empoli è chiamato a diventare il perno della retroguardia granata

Tra acquisti dispendiosi ma poco incisivi e altri di fatto mai entrati nelle rotazioni, quella che ha portato ad Ardian Ismajli è stata invece un’operazione più efficace, anche se gli infortuni (già tre stop) hanno condizionato la continuità del centrale albanese.

Impiegabile da braccetto o da centrale puro, Ismajli – forte di un lungo apprendistato in Italia con 126 presenze alle spalle in Serie A – si è ben adattato alle esigenze. A incidere maggiormente sul suo rendimento, come detto, sono stati gli infortuni. Il classe 1996 ha già saltato 6 partite su 15 per problemi fisici: contro Inter, Fiorentina, Lazio, Como, Lecce e Milan. Il suo rientro con la Cremonese è stato certamente importante proprio quando il Torino ha di fatto salutato Coco e Masina, partiti per la Coppa d’Africa e fuori almeno per le prossime due partite.

Ismajli, il rientro dall’infortunio nel momento perfetto

Rientrato dall’infortunio alla coscia che lo aveva tenuto fuori nelle sfide contro Como, Lecce e Milan, il numero 44 è tornato subito titolare, preferito a Tameze. Il suo rientro è quindi arrivato nel momento perfetto per il Toro, rimasto orfano di Coco.

In attesa di capire se il mercato invernale porterà rinforzi nel pacchetto difensivo, Ismajli assume dunque un ruolo chiave. Come confermato da Petrachi, l’idea è quella di confermare la difesa a tre, con rotazioni che, senza Coco e Masina, sono destinate inevitabilmente a ridursi.

Il Toro senza Ismajli: il dato

Un dato significativo è che, nelle gare disputate senza Ismajli, il Torino non ha mai trovato la vittoria. Con le assenze di Masina e Coco, impegnati in Coppa d’Africa, il tema della tenuta fisica dell’ex Empoli diventa ora centrale.

Il reparto difensivo è infatti ridotto all’osso e per Baroni sarà fondamentale poter contare su Ismajli al cento per cento. In assenza di Coco, l’albanese è chiamato a diventare un perno imprescindibile della retroguardia granata.