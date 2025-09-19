Dopo tre prestazioni sottotono, a Roma si è visto quello che dovrebbe essere il vero Aboukhlal, che ora vuole ripetersi contro l’Atalanta

Mancano ormai due giorni alla sfida tra Torino e Atalanta, valida per la 4ª giornata di campionato, che arriva dopo la sorprendente e più che positiva vittoria dei granata in casa della Roma. Un successo che ha lasciato tanto a Baroni, per quanto riguarda le indicazioni tattiche ma anche sullo status dei singoli calciatori. Sono stati in tanti a mettersi in mostra tra titolari e subentrati, tra cui anche il nuovo arrivato Aboukhlal. Il marocchino aveva deluso nelle prime uscite tra Coppa Italia e Serie A, ma all’Olimpico ha iniziato il suo percorso di “redenzione”.

Un buon Aboukhlal

Negli 86 minuti che gli aveva concesso Baroni prima della sfida di domenica, l’ex Tolosa non aveva mai dimostrato di valere gli 8 milioni di euro versati da Cairo, apparendo molto fumoso e lontano dall’ambientamento totale al calcio italiano. La sosta, però, pare averlo aiutato e non poco: le due settimane di lavoro continuo insieme al tecnico gli hanno permesso un adattamento più rapido, e nel momento in cui ha fatto il suo ingresso nel terreno di gioco dell’Olimpico si è notata la differenza. Si è visto un Aboukhlal più dentro il gioco, più pericoloso e soprattutto cercato anche dai compagni: quello che nella speranza di tutti è il vero Aboukhlal. Ora, in vista della partita contro l’Atalanta, è difficile che possa partire titolare, ma può certamente essere un’utilissima arma a gara in corso qualora le cose dovessero mettersi male. Passo dopo passo il marocchino può diventare sempre più importante per Baroni e per la squadra: nel club tutti credono in lui, e i tanti soldi versati nelle casse del Tolosa lo dimostrano. Sta a lui ripagare la fiducia dimostratagli.