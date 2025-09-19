Durante la lunga intervista concessa a TMW Radio, Urbano Cairo ha parlato del proprio rapporto con gli allenatori, non citando mai Vanoli

Il lungo corteggiamento, l’entusiasmo iniziale, l’esaltazione generale e un finale triste: la storia tra il Torino e Vanoli può essere sintetizzata così, in poche parole. L’ex allenatore del Venezia è arrivato con altissime aspettative, ha fatto bene nella prima parte della scorsa stagione ma poi il suo rapporto con Cairo si è deteriorato, per motivazioni calcistiche ed extra-campo. Poi l’esonero, la decisione presa dal presidente solo apparentemente con il serenità. Perché è evidente come il patron granata e l’ex tecnico non si siano lasciati in buoni rapporti, e un’altra dimostrazione è stata data dalle parole rilasciate ieri da Cairo a TMW Radio.

Cairo non cita l’ultimo allenatore

Durante la sua lunga intervista, il presidente granata ha parlato del proprio rapporto con gli allenatori granata del passato: “Quello a cui sono più legato è ovviamente a Giampiero Ventura, abbiamo fatto anni molto positivi, poi anche De Biasi. Avevo un grande rapporto anche con Mihajlovic, ottimo invece quello con Mazzarri e Juric”; pressoché tutti i passati tecnici citati, tranne il più recente Paolo Vanoli.

“Ho dato tempo ai miei allenatori”

Ma non solo, perché la dimenticanza è stata doppia. Lo stesso Cairo ha infatti affermato anche: “Da Ventura in poi, io ho tenuto gli allenatori per un numero di anni importante. Cinque anni Ventura, tre anni Juric, due anni Mazzarri, ho dato supporto e tempo ai miei allenatori. Prima ero più ballerino, poi ho capito che era importante sceglierlo bene e sostenerlo”. Tutto giusto, se non fosse che lo stesso Vanoli – anche in questo caso non citato – è stato esonerato dopo una sola stagione, nonostante per buona parte di campionato si siano viste cose positive nell’ottica di poter dar vita a un progetto pluriennale. Se due indizi fanno una prova, si può dire allora come Vanoli e Cairo non si siano proprio lasciati benissimo – per usare un eufemismo -: ecco spiegata la doppia “dimenticanza” da parte del presidente.