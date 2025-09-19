L’uruguayano contro la Roma ha ottenuto il secondo clean sheet consecutivo, e contro l’Atalanta tenterà di continuare la striscia positiva

Il Torino si sta preparando ad affrontare l’Atalanta di Juric, domenica infatti i bergamaschi saranno ospiti all’Olimpico Grande Torino per l’incontro valido per la 4° giornata di campionato.

I granata sfideranno gli uomini della “Dea” dopo aver ottenuto la prima vittoria stagionale contro la Roma, un risultato notevole considerato il livello dell’avversario. Contro la squadra lombarda i granata tenteranno di collezionare il terzo risultato utile consecutivo, dopo il pareggio ottenuto contro la Fiorentina e la vittoria contro i giallorossi. Per farlo, il Torino dovrà contare sui suoi uomini migliori, e soprattutto su una grande performance del reparto difensivo, che con tre interpreti ha saputo contenere le avanzate offensive della squadra della capitale.

Israel punta al terzo clean sheet

Israel sarà uno degli osservati speciali dell’incontro. Dopo essere risultato determinante contro la Roma, il portiere cercherà di ripetersi contro un’altra grande squadra con un reparto offensivo decisamente pericoloso. Se dovesse blindare ancora una volta la porta del Torino, Israel raggiungerebbe un traguardo importante. Sarebbe il terzo clean sheet consecutivo in quattro partite, un risultato davvero notevole considerato il livello degli avversari affrontati. Questo dato potrebbe risultare ancora più significativo dal momento che i granata non riescono a blindare la porta per tre giornate consecutive dal dicembre del 2023. Il Torino in quell’occasione aveva ottenuto una vittoria per 1-0 contro l’Empoli, subito dopo aver pareggiato 0-0 contro il Frosinone e aver vinto 3-0 contro l’Atalanta nelle giornate precedenti.

L’erede di Milinkovic Savic

Se dovesse riuscire a mantenere la porta inviolata, Israel proseguirebbe la sua striscia di imbattibilità per tre partite consecutive, un traguardo che Milinkovic Savic non era riuscito raggiungere nel corso della passata stagione in cui si era distinto come uno dei migliori portieri del campionato. Dopo un esordio da dimenticare, l’uruguayano potrebbe diventare il beniamino dei tifosi già alla seconda partita di campionato in casa. Ottenere qualche punto prezioso all’Olimpico Grande Torino permetterebbe ai granata di continuare il proprio periodo di forma e di regalare un’altra soddisfazione ai tifosi che dopo la vittoria contro la Roma sperano di tornare a vedere dal vivo una squadra competitiva.