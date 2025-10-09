Il cambio di sistema rischia di vanificare un investimento di peso fatto in estate dalla società granata

Zakaria Aboukhlal, attaccante casse 2000 è approdato sotto la mole in estate a seguito di un’operazione lampo del direttore tecnico Davide Vagnati in Germania. L’attaccante marocchino è stato acquistato titolo definitivo dal Tolosa per una cifra di 8 milioni + bonus, firmando un contratto fino al 30 giugno del 2029.

L’attaccante marocchino vanta 83 presenza in tre stagioni con il Tolosa nella massima divisione francese, dove ha collezionato 25 goal e fornito 9 assist e vincendo inoltre la coppa di Francia da assoluto protagonista siglando il definitivo 5-1 in finale contro il Nantes. Il suo arrivo ha sicuramente incuriosito la piazza granata, anche se al momento non è un affare produttivo.

Punto fermo del Tolosa nella passata stagione

Il numero 7 granata è stato acquistato in funzione di un preciso modulo di gioco che valorizzava gli esterni di attacco, sistema che ora è stato accantonato in virtù dei risultati infruttuosi. La nuova disposizione tattica lascia il marocchino ai margini della rosa rendendo vano un investimento importante della società torinese.

L’ottimo impatto all’Olimpico di Roma

Fino ad ora poche e anonime apparenze da subentrato, salvo la prova messa in mostra all’olimpico di Roma il 14 settembre, subentrato gli ultimi 27 minuti. Aboukhlal è entrato con il piglio giusto tanto da sfiorare il raddoppio appena un minuto dopo il suo ingresso in campo, proponendo ottimi spunti offensivi e procurandosi diverse punizioni. Tutt’ora il talento marocchino non incide ancora e la sosta delle nazionali dovrà essere un’occasione per lavorare a stretto contatto con Baroni e conquistare la sua fiducia.