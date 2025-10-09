Toro.it

Ecco le informazioni per l’acquisto dei biglietti per assistere all’incontro di mercoledì 29 ottobre, valido per la 9° giornata di serie A

Il Torino FC ha comunicato sui propri canali ufficiali le modalità di vendita dei biglietti per assistere all’incontro di campionato tra Bologna e Torino

La vendita dei biglietti del settore ospiti dello Stadio Renato Dall’Ara di Bologna è iniziata alle ore 10 di martedì 7 ottobre. L’incontro si terrà mercoledì 29 ottobre e i tifosi granata potranno acquistare i biglietti al costo di 20 Euro. I tagliandi potranno essere acquistati online tramite il circuito Vivaticket o negli appositi punti vendita.

I tagliandi saranno in vendita fino alle ore 19 del 28 ottobre 2025.

