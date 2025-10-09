Il presidente Cairo ha parlato di Baroni e del momento della squadra granata: dal 3-3 con la Lazio alla prossima sfida col Napoli

A margine dell’apertura del Festival dello Sport di Trento, Urbano Cairo ha parlato anche del Toro, di Baroni e del momento della squadra. A proposito dell’allenatore, dopo il nervosismo manifestato dopo il 3-3 con la Lazio, Cairo ha detto: “Baroni lo sto vedendo bene, impegnato e determinato. Ha voglia di fare le cose bene. Sono fiducioso, tanti giocatori arrivati non erano al top ma stanno facendo passi in avanti”, ha spiegato il patron. “Siamo vicino all’allenatore, ci mancherebbe. Mi occupo maggiormente delle cose nelle fasi di partenza o quando c’è un intoppo, è importante sostenere squadra e allenatore per farli rendere al massimo”.

“Con la Lazio il rigore non c’era”

Sul momento del Torino, che non è partito bene in questa stagione: “Il calendario è stato impegnativo, in sei partite abbiamo affrontato cinque squadre che erano nelle prime 10 lo scorso anno. In alcune partite non c’è stato l’atteggiamento giusto, ma ho visto passi avanti soprattutto nell’ultima partita finita purtroppo col pareggio finale. Tutti dicono che non fosse rigore ma tanto coi torti arbitrali ci siamo abituati“.

Sul Napoli: “Una partita impegnativa ma dobbiamo essere determinati a fare bene in ogni partita, quindi anche col Napoli“.