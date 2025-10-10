Senza i Nazionali si lavora sull’attacco con due punte: aspettando Adams, provano Cholito e Duvan

In questi giorni al Filadelfia, senza i vari Nazionali e quindi anche senza Adams, continua ad essere provata una squadra con le due punte. L’ultima prestazione all’Olimpico di Roma nell’ultima giornata di campionato ha mostrato che l’assetto offensivo è in grado non solo di costruire grandi occasioni, ma soprattutto di essere prolifico e le reti delle due punte Simeone e Adams lo dimostrano. In virtù di questo l’obbiettivo di Baroni deve essere quello di continuare ad affinare il reparto d’attacco, senza però trascurare quello difensivo, e mettere tutti i suoi attaccanti nelle condizioni ideali per segnare, un aspetto che il tecnico fiorentino ha sempre saputo valorizzare.

Zapata-Cholito in attesa di Adams

Attualmente le prove che sono state fatte vedono Zapata e Simeone a formare la coppia d’attacco, sostenuta da Nikola Vlasic nella posizione di trequartista. L’attaccante colombiano aveva già manifestato la sua voglia di giocare insieme al Cholito e di non vedere l’ora di poter aiutare la squadra. Dopo 6 giornate di campionato tutto ciò potrebbe finalmente diventare realtà.

La possibilità di affidare le chiavi dell’attacco a Duvan Zapata e Giovanni Simeone è sicuramente un segnale importante e perché sia davvero efficace, i due dovranno affinare la loro intesa. Il numero 91 dovrà sfruttare questa occasione per ritrovare la condizione fisica la forma straripante che da sempre lo contraddistinguono: certo è ancora presto per pensare di vederlo in campo dall’inizio.

Vlasic dietro le punte

Non per questo Baroni si ferma: del resto sono esercitazioni tattiche che preparano il resto della squadra al sostegno di un attacco così: e quando tornerà Adams le possibilità di vedere lo scozzese al fianco del Cholito sono alte. Alle spalle dei due attaccanti Vlasic, finalmente collocato nella posizione a lui più congeniale, è chiamato esibire le sue doti tecniche e metterle al servizio di questa inedita coppia d’attacco.