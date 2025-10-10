Il Torino Ã¨ la squadra che ha il confronto peggiore con lo scorso anno: con Vanoli i granata erano quinti dopo sei giornate

Il nuovo Torino firmato Baroni non ha iniziato la stagione 2025/2026 nel migliore dei modi. I 5 punti conquistati in 6 giornate hanno portato i granata a posizionarsi oltre alla 16a posizione in queste prime settimane del campionato.

Dopo l’esordio contro l’Inter, il Torino ha dovuto vedersela contro la Fiorentina, la Roma, l’Atalanta, il Parma e la Lazio, tutte squadre a eccezione di quella emiliana che nelle ultime stagioni hanno combattuto per le prime posizioni della classifica. Il rendimento mostrato in queste giornate si Ã¨ quindi rivelato molto diverso a confronto con la scorsa stagione dove Vanoli aveva guidato il Torino in 5a posizione dopo altrettante giornate.

Baroni e Vanoli a confronto

Facendo un confronto con le ultime due stagioni, il Torino ha ora 6 punti in meno dello scorso campionato a paritÃ di giornate. Nel corso della stagione 2024/2025, la squadra di Vanoli aveva esordito contro il Milan, per poi sfidare l’Atalanta, il Venezia, il Lecce, il Verona e la Lazio, con un calendario leggermente piÃ¹ favorevole rispetto a questa stagione. Dopo 6 giornate la squadra di Vanoli aveva conquistato 11 punti a seguito di 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, con 8 gol realizzati e 8 subiti. Questi risultati avevano permesso al Torino di posizionarsi in 5a posizione, a parimerito con Inter e Milan rispettivamente in 4a e 3a posizione.

Il crollo del Torino

Rispetto alla stagione 2024/2025, il Torino si trova ora 11 posizioni piÃ¹ indietro con 6 punti in meno. Risultato frutto delle tre sconfitte, dei due pareggi e di una sola vittoria stagionale, con un totale di 5 gol fatti e 13 subiti. Questi risultati hanno reso il Torino la squadra con il confronto peggiore di Serie A, nessuna delle altre squadra ha infatti visto un ribaltamento di risultati cosÃ¬ significativo come in queste prime giornate di campionato.