Ecco chi è sceso in campo ieri tra i giocatori del Torino: annullata la sfida della Guinea Equatoriale

Importante vittoria della Scozia sulla Grecia nella sfida valida per le qualificazioni al Mondiale: Adams è stato schierato titolare dal ct e pur non avendo segnato è rimasto in campo fino a sei minuti dal novantesimo, uscendo sul 2-1 prima che Dykes (entrato al suo posto) fissasse il risultato sul 3-1. Novanta minuti per Gineitis e Masina. La Lituania è stata sconfitta dalla Finlandia mentre il Marocco in amichevole ha vinto 1-0 contro il Bahrein.

Annullata la sfida della Guinea Equatoriale

Non si è invece giocata la sfida tra Guinea Equatoriale e Malawi. Come riporta “The Sun” la partita è stata annullata a causa di “complicazioni di viaggio” legate alla squadra ospite.