In Lazio-Torino 3-3 hanno segnato sia Simeone, sia Adams: due attaccanti. Non succedeva da oltre un anno in casa granata

Allo Stadio Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri il Torino è riuscito a tornare a casa con 1 punto, ma la partita sa di 2 punti persi dopo la rimonta del secondo tempo. L’ultimo dei 3 gol segnati lo ha fatto Coco, un difensore, mentre i primi due sono stati di Simeone e Adams, due attaccanti. Due attaccanti a segno nella stessa partita: non succedeva da oltre un anno. Ovviamente considerando solo gli attaccanti centrali e non gli esterni o i trequartisti. Giovanni Simeone ha segnato nella stessa porta dove aveva fatto male anche alla Roma, trovando l’8° gol in 9 partite alla Lazio: è la sua vittima preferita in Serie A. Ché Adams invece ha trovato il suo primo gol stagionale, facendolo mica tanto brutto su assist di Nkounkou. Il primo è arrivato al minuto numero 16, il secondo al minuto numero 73.

L’ultima volta

L’ultima volta che due attaccanti del Torino sono andati a segno nella stessa partita è stata il 20 settembre 2024: Verona-Torino 2-3. Sulla panchina del Toro c’era Paolo Vanoli ed era la scorsa stagione, quella 2024/2025. In quell’occasione gli attaccanti erano Zapata e Sanabria. I due sudamericani, entrambi schierati titolari, avevano trovato il gol. Sanabria al 10′, Zapata al 33′ di testa. Sanabria aveva anche sbagliato un rigore dopo aver trovato il primo gol. E il terzo gol, al minuto numero 79, era stato di Adams. Quindi non due, ma ben tre attaccanti a segno: tutti e tre.

Anche quest’anno sono 3

Il parco attaccanti dello scorso anno era composto da Sanabria, Adams e Zapata. Per il primo una stagione non da protagonista, l’ultima in granata prima della Cremonese. Adams è stato il titolare, anche perché Zapata si era infortunato gravemente. Quest’anno gli attaccanti sono sempre 3: Simeone, Adams e Zapata. Simeone è il titolare ed è a quota 2 gol, Adams si è sbloccato a Roma. Zapata invece ha recuperato dall’infortunio, ma non è ancora in forma top.