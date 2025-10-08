Il belga potrà sfruttare la pausa delle nazionali per continuare a confermarsi come punto di riferimento granata

Ngonge è stato uno degli obiettivi di mercato del Torino per diversi mesi, e tra tutti, Baroni aveva spinto fortemente per cercare di ottenere un giocatore che con lui aveva già fatto bene in passato.

L’attaccante belga dopo un inizio di stagione altalenante è riuscito a sfruttare le ultime due giornate di campionato per confermarsi come valido elemento della rosa granata. Dopo il gol realizzato contro il Parma, Ngonge ha alzato il livello delle sue prestazioni, e anche contro la Lazio si è reso protagonista con una serie di ottime giocate a sostegno della squadra.

La sosta per confermarsi

Nel corso della pausa delle nazionali, diversi giocatori del Torino rimasti in città avranno la possibilità di continuare ad allenarsi a stretto contatto con Baroni in vista della prossima partita in casa contro il Napoli. In questi giorni il tecnico granata è stato privato di 10 dei suoi giocatori, e dovrà quindi fare affidamento su quelli rimasti a disposizione per svolgere gli allenamenti. La settimana delle nazionali darà la possibilità ai giocatori che non hanno ancora trovato un discreto minutaggio in campo di mettersi in mostra e di risaltare agli occhi dell’allenatore, mentre altri come Ngonge cercheranno di sfruttare i giorni a disposizione per confermarsi come punto di riferimento della squadra.

Ngonge riferimento offensivo

Dopo essere stato designato come esterno d’attacco titolare della squadra all’inizio del campionato, Ngonge ha dovuto attraversare settimane complesse di adattamento in cui è stato costantemente in ballottaggio con Aboukhlal. Nelle ultime settimane il belga è invece tornato a giocare ai livelli che l’avevano reso un giocatore chiave per il Verona di Baroni: Ngonge infatti, dopo aver realizzato il suo primo gol con il Torino ha trovato fiducia e continuità nelle prestazioni. Nella sfida contro il Parma si è rivelato uno dei migliori in campo, e dopo aver giocato da esterno nelle prime giornate, il belga ha anche condotto una buona prova contro la Lazio, dove ha giocato come seconda punta alle spalle di Simeone. Ngonge si sta quindi confermando come un nuovo prezioso inserimento nella squadra, grazie alla sua qualità e alla sua abilità di fornire buone prestazioni in diverse zone del campo.