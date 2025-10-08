Baroni lo vede pochissimo e quest’anno in granata ha trovato pochissimo spazio, al contrario della Nazionale

Tante panchine, pochissimo spazio in questo primo scorcio di campionato. Gineitis ha ben figurato durante la scorsa stagione, giocando 30 partite e fornendo prestazioni discrete con contributi offensivi spesso decisivi, come il diagonale chirurgico che sancì la vittoria per 2-1 contro il Milan allo stadio Olimpico Grande Torino (non l’unico gol decisivo). Nonostante l complimenti di Baroni, quest’anno Gineitis fatica a trovare spazio e ha totalizzato appena 117 minuti in sei partite di campionato.

I minuti con la Lazio

L’ultima giornata di serie A che ha visto il Torino protagonista di un roboante 3-3 in casa della Lazio, ha visto anche l’impiego di Gineitis, entrato al ’79 al posto di uno stremato Simeone. La prova seppur limitata nel minutaggio, rappresenta un’occasione per il ragazzo di prendere coscienza delle proprie potenzialità e mettere in difficoltà Baroni nelle prossime scelte di formazione.

In nazionale numeri da top

Se in campionato il centrocampista lituano non incide, lo stesso non si può dire in Nazionale. In cinque incontri disputati dalla Lituania per le qualificazioni ai mondiali 2026, Gvidas Gineitis ha preso parte a quattro dei goal della sua squadra, siglandone 3 gol e fornendo un assist: numeri importanti.

Gli impegni contro Polonia e Finlandia, squadra a cui per altro ha già segnato siglando il definitivo pareggio il 24 marzo, saranno cruciali non solo per il cammino della Lituania verso il mondiale, ma anche per il proseguo del campionato di Gineitis che dovrà incrementare il suo bottino per guadagnarsi la considerazione di Baroni che lo ha sempre considerato un ottimo giocatore nonostante i pochi minuti concessigli in club.