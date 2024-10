Nel reparto avanzato Sanabria e Adams sono in Nazionale, Njie non è al meglio, Zapata è out

Durante questa pausa nazionali molti giocatori hanno lasciato gli allenamenti di mister Vanoli per rappresentare le loro nazioni. Yann Karamoh è rimasto ad allenarsi al Fila con il resto della squadra. Questo potrebbe rivelarsi un vantaggio per il numero 7 dei granata. Si sta avvicinando, infatti, la partita di Serie A contro il Cagliari e l’allenatore del Torino dovrà scegliere la formazione. Attualmente sembra difficile privarsi di Adams che ha avuto un impatto strepitoso nel nostro campionato. Tuttavia nel 3-5-2 dell’ex tecnico del Venezia c’è spazio per due attaccanti e la seconda posizione è attualmente da riempire. Il principale concorrente del francese è ovviamente Sanabria che ad inizio stagione partiva molto avanti nelle gerarchie, addirittura si giocava il posto con Adams. Attualmente però il numero 9 del Torino si trova in ritiro con la propria nazionale e non tornerà tanto presto, infatti il Paraguay deve ancora affrontare il Venezuela mercoledì 16. L’assenza di Sanabria potrebbe quindi consentire a Karamoh di mettersi in mostra e riuscire a convincere Vanoli a schierare lui invece del paraguaiano.

Cosa può offrire Karamoh?

Con l’infortunio di Zapata la coppia d’attacco che sembrava funzionare tanto bene, quella composta dal colombiano e da Adams, non si rivedrà per tutta la stagione. Si aprono quindi molte strade diverse a Vanoli: Karamoh o Sanabria? Partendo dal presupposto che l’attaccante scozzese difficilmente non sarà titolare, per lui 4 gol e 2 assist in questo avvio di stagione, l’allenatore del Torino deve trovare un compagno di reparto che riesca a combinarsi bene con il numero 18. I due candidati hanno ovviamente caratteristiche molto diverse.

La carta Vlasic

Con Karamoh al posto di Sanabria ovviamente l’attacco sarebbe più leggero e veloce, senza essere particolarmente pericoloso su palle inattive. Tuttavia il francese offrirebbe probabilmente più dinamicità consegnando ad Adams il ruolo di attaccante puro. Giocare con Sanabria invece darebbe sicuramente una maggiore fisicità all’attacco granata che riuscirebbe anche a riempire meglio l’area di rigore. Senza dimenticare la carta Vlasic: con Zapata a disposizione l’idea era quella di utilizzare il croato mezzala, ma ora può di nuovo cambiare tutto.