In un momento di difficoltà Coco resta al centro del progetto: difesa a tre o a quattro, Vanoli riparte comunque da lui

La difesa del Torino è in un momento molto difficile, troppi gol subiti in questo avvio di campionato hanno spesso reso inutili i gol segnati da un attacco che sta vivendo un grande momento a livello di reti segnate. Vanoli ha spesso provato a cambiare gli interpreti in campo per cercare di risolvere questo problema ma senza riuscirci. In mezzo a tutti questi dubbi la sola certezza è Saul Coco. Il centrale arrivato per sostituire Buongiorno dal Las Palmas si è subito ambientato benissimo diventando in poco tempo un titolare inamovibile e anche un idolo per i tifosi. Nonostante la sua partita non perfetta contro l’Inter, partita in cui ha perso più volte la marcatura di Thuram le sue qualità sono indubbie ed è chiaro che debba essere lui a guidare il reparto difensivo dei granata. Vanoli sta anche pensando a rivoluzionare completamente la difesa, schierando la squadra con quattro difensori. Coco può anche giocare da difensore centrale nella difesa a quattro.

Coco nella pausa nazionali ha continuato ad allenarsi al Fila

Durante questa pausa nazionali Saul Coco non è partito ed è rimasto ad allenarsi al Filadelfia con Vanoli ed il resto della squadra. Sicuramente l’allenatore avrà approfittato di questo tempo per cercare di correggere gli errori del difensore contro l’Inter e studiare un modo per rendere la difesa più solida puntando su di lui. Il tecnico granata non ha avuto modo di studiare con i giocatori a disposizione la difesa a quattro perché molti granata sono in ritiro con le rispettive nazionali (Maripan e Walukiewicz su tutti).

Serve il Coco di inizio stagione

In ogni caso Vanoli sta cercando di riportare in campo il Coco di inizio stagione, cercando di dimenticare la prestazione con l’Inter. Un altro motivo per cui Saul Coco è così fondamentale per i granata, oltre alle evidenti qualità, è sicuramente la sua duttilità. Già solamente in questo inizio di stagione ha giocato sia come centrale nella difesa a tre che come braccetto di sinistra, tuttavia può anche giocare come braccetto di destra e come centrale nella difesa a quattro. Questa sua capacità di adattarsi sarà fondamentale anche quando tornerà Schuurs.