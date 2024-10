Il laterale norvegese è stato tra i peggiori in campo nella sfida persa dalla propria nazionale contro l’Austria

In una domenica povera di partite esaltanti, i tifosi del Torino hanno avuto la possibilità di osservare ancor più da vicino il nuovo arrivato Marcus Pedersen, in campo per Austria-Norvegia. Dopo la buona sfida giocata contro la Slovenia, il laterale ex Feyenoord è stato confermato dal CT Solbakken, che lo ha schierato nella classica posizione di terzino destro in una difesa a 4. Il giocatore granata non ha però dato continuità alla buona partita di giovedì, risultando tra i peggiori in campo. 9 possessi persi, 1 solo contrasto vinto e 0 cross riusciti su 5: sono solo alcuni numeri della serata complicata dell’esterno, messo in difficoltà da un giocatore di livello come Sabitzer. Si abbassa così il suo giudizio dopo questa sosta per le nazionali, ma ora potrà rientrare a Torino per lavorare duramente con l’obiettivo di conquistare il posto da titolare fisso.