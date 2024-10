La settimana del Torino inizia con Ricci e Sanabria in campo, in Italia-Israele e Paraguay-Venezuela

È iniziato il countdown verso il ritorno in campo del Torino, in vista della trasferta di Cagliari in programma domenica pomeriggio. Prende il via dunque la “settimana-tipo” di preparazione a una sfida, ma Vanoli deve ancora fare i conti con qualche defezione. In particolare ancora diversi giocatori devono giocare l’ultima partita con la propria nazionale prima di poter rientrare alla base, e tra questi anche Ricci e Sanabria. Il centrocampista azzurro scenderà in campo oggi nell’importantissima sfida tra Italia e Israele, fondamentale per il primo posto nel girone per la squadra di Spalletti. Il Paraguay del numero 9, invece, ospiterà nella notte tra lunedì e martedì il Venezuela nella sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali. Con tutta probabilità, poi, Ricci potrà essere a disposizione di Vanoli già da domani, mentre per Sanabria bisognerà aspettare almeno fino a mercoledì.