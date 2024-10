L’attaccante classe 2001 ha ritrovato fiducia e integrità fisica in Toscana, ma ancora mancano i gol a referto

Il mercato estivo del Torino non solo ha visto arrivare tanti volti nuovi, ma è anche stato ricco di partenze. Oltre a quelle di big come Buongiorno e Bellanova, hanno lasciato altri giocatori, tra cui Pietro Pellegri. L’attaccante è stato coinvolto nell’operazione che ha portato Walukiewicz in granata, con anche Sazonov che ha compiuto il percorso inverso. E in questi primi mesi in Toscana l’attaccante classe 2001 sta ritrovando la fiducia e l’affetto che gli sono spesso mancati nel triennio a Torino.

Minutaggio ancora basso, ma…

La strategia societaria dell’Empoli durante lo scorso mercato è stata chiara: rimettere al centro dell’attenzione alcuni giovani italiani in difficoltà nelle passate stagioni. E questo è stato l’obiettivo anche con Pellegri. L’attaccante è arrivato in punta di piedi dopo l’ultima, negativa annata, ma si è subito ritrovato immerso all’interno di una realtà in cui poter esprimere al meglio le proprie qualità. Cosa ancora non fatta del tutto, ma l’attaccante scuola Genoa ci sta provando. Fin qui D’Aversa non lo ha mai schierato titolare, preferendo farlo entrare nei minuti finali in situazioni di risultato favorevole, permettendogli di fare quello che gli riesce meglio: tenere palla alta, aspettando le risalite dei compagni. Sotto questo punto di vista Pellegri sta riuscendo a mettersi in mostra, ma è chiaro che servono anche i gol. In ogni caso sembra in crescita rispetto a come aveva chiuso al Torino.

Fattore infortuni

I problemi fisici sono stati dei brutti compagni di Pellegri per tutto il corso della propria carriera, non permettendogli mai di esprimere al massimo il proprio talento. Al momento, invece, il classe 2001 è riuscito a garantire un po’ di continuità, senza andare incontro a infortuni di alcun tipo. Forse merito degli allenamenti dello staff di D’Aversa, ma in ogni caso anche questa rappresenta una gran differenza rispetto agli anni passati.