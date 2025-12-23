Il Cholito e lo scozzese stanno affinando la loro intesa, dalle loro combinazioni nascono le azioni più pericolose

Il Torino contro il Sassuolo ha vinto e convinto: il successo contro gli emiliani è arrivato al termine di una prova positiva, dove i granata si sono imposti contro degli avversari sulla carta più in forma.

Nel corso dell’incontro la squadra di Baroni ha mostrato una discreta solidità, pur faticando a costruire gioco e a rendersi pericolosa in fase offensiva. Tutto è cambiato con l’ingresso in campo di Simeone, il sostituto di Zapata che una volta in campo è riuscito a guadagnarsi un rigore prezioso che ha propiziato la vittoria del Torino.

Adams e Simeone, la coppia convince

Nel primo tempo, Adams ha spesso tentato di creare qualche spunto offensivo, ma la prestazione non brillante di Zapata ha compromesso l’efficacia della coppia d’attacco. Con Simeone, i granata sono tornati a rendersi più pericolosi in fase offensiva: il Cholito e lo scozzese si sono spesso trovati con diverse combinazioni che in più occasioni hanno messo in crisi la difesa del Sassuolo. Questa coppia d’attacco con il passare delle settimane sta affinando la sua intesa, e al momento è la più pericolosa che Baroni è stato in grado di mettere in campo.

Zapata in cerca di conferme

Contro il Sassuolo, Zapata non ha condotto una delle sue migliori prestazioni. Il capitano granata è parso in difficoltà nel tenere il possesso e nel vincere i duelli, ma con Simeone in campo, il Torino è tornato a risultare determinante. Al momento, il Cholito e Adams creano la miglior coppia d’attacco della squadra, mentre Zapata e Ngonge, sono ancora in cerca della loro forma migliore. Il belga ha avuto la possibilità di ampliare il vantaggio negli ultimi minuti di gara, ma la sua conclusione diretta contro il portiere ha impedito ai granata di portarsi sul risultato di 2-0. Una sua rete avrebbe potuto rimettere in discussione il minutaggio e la rotazione della coppia d’attacco titolare, ma al momento Adams e Simeone sembrano essere i due più in forma per completare il reparto.