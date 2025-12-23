L’austriaco nelle ultime settimane è stato sempre designato come titolare, ma le sue prestazioni ancora non fanno la differenza

Il Torino negli ultimi mesi ha attraversato momenti positivi e momenti più complicati, tutti arrivati con lo stesso assetto tattico di partenza, che Baroni ha ormai designato dalle prime giornate del campionato.

I granata attualmente hanno registrato due vittorie nelle ultime due settimane, tuttavia sono ancora evidenti i limiti che diversi giocatori dovrebbero cercare di superare. In termini di continuità e fiducia in campo, Lazaro è uno dei giocatori che ha avuto più occasioni per distinguersi come valido elemento della formazione titolare, ma nelle ultime uscite, l’austriaco non è mai stato un fattore determinante per il Torino.

Prestazione opaca contro il Sassuolo

Nell’ultima trasferta al Mapei Stadium, Lazaro ha condotto una prova prettamente difensiva, partecipando in poche occasioni alla fase d’impostazione. L’austriaco nel corso dell’incontro ha dovuto cercare di arginare Volpato, uno dei clienti più scomodi del Sassuolo. Nonostante i neroverdi siano stati contenuti egregiamente dalla difesa granata, Lazaro è passato sotto i riflettori per un errore clamoroso in fase offensiva. Dopo un’ottima azione in ripartenza, il Torino è arrivato nei pressi dell’area di rigore proprio con l’austriaco, che da due passi ha avuto la possibilità di ampliare il vantaggio a porta vuota. L’azione, seppur nata in maniera irregolare, è però terminata con la conclusione larga di Lazaro che anche in quell’occasione non era riuscito a fare la differenza.

Adattato a esterno di sinistra

Lazaro sotto la guida di Vanoli, ha attraversato uno dei momenti migliori della sua carriera. Nel corso della passata stagione infatti, l’austriaco si è distinto con una serie di ottime prestazioni, arricchite dai suoi 6 assist realizzati. Con Baroni, il classe 1996 ha ritrovato la possibilità di giocare in posizione più offensiva, ma nelle prove che ha disputato, non è mai riuscito ad accendere la corsia di sinistra del Torino. Lazaro nelle ultime settimane è stato designato come titolarissimo, ma nelle prossime uscite, il tecnico potrebbe valutare di ridare più spazio a interpreti come Nkounkou, per ampliare le possibilità di creare gioco.