Il centrale albanese si è adattato a braccetto di sinistra per aiutare la squadra e contro il Sassuolo si è confermato come riferimento difensivo

Il Torino con l’inizio della Coppa d’Africa ha dovuto scontrarsi con l’assenza di due difensori, che fino a questo punto del campionato avevano garantito una discreta profondità al reparto.

Il 3-5-2 di Baroni dovrà resistere per le prossime giornate con soli 5 difensori a disposizione. Proprio contro il Sassuolo infatti, il tecnico granata ha voluto fare affidamento sui titolarissimi Maripan e Ismajli, costringendo l’albanese a giocare come braccetto di sinistra, un novità per il suo ruolo. Il nuovo assetto ha permesso a Tameze di giocare sulla destra per completare il reparto, che nel corso dei 90′ è stato in grado di contenere le minacce dei neroverdi.

Ismajli bene anche a sinistra

Ismajli una volta archiviato il problema degli infortuni è tornato competere in campionato su alti livelli. La difesa composta da Coco, Maripan e Ismajli ha permesso ai granata di collezionare un discreto numero di clean sheet, ma con la Coppa d’Africa, saranno tutti chiamati a qualche sforzo in più per sopperire alla mancanza dei giocatori coinvolti nella competizione. La gara contro il Sassuolo è stata la prima del Torino senza Coco e Masina, e anche in loro assenza, i granata sono riusciti a trovare continuità nel risultato. Merito del successo va anche a Ismajli, che adattato a braccetto di sinistra, è stato in grado di contenere le minacce offensive dei neroverdi.

Un altro clean sheet per il Torino

Il Torino con Ismajli in campo è riuscito a collezionare un altro clean sheet, il settimo dall’inizio del campionato. Con l’albanese in campo, i granata hanno perso solamente in due occasioni, contro Atalanta e Parma. Nei restati incontri, con l’ex Empoli il Torino ha collezionato un discreto numero di risultati utili. Il recupero dall’infortunio ha permesso a Baroni di poter contare su un giocatore abile e di esperienza, che insieme a Coco e Maripan ha spesso permesso alla difesa granata di respingere gli attacchi di alcuni degli attacchi più prolifici del campionato.