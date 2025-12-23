Se già erano pochi i minuti nelle ultime 4 di Cyril Ngonge, davanti a Muric, il belga ha buttato l’occasione più grande

51 i minuti giocati nelle ultime 4 partite di Serie A da parte di Cyril Ngonge, l’ex-Napoli, pupillo di Baroni dai tempi del Verona, ha ricoperto un ruolo centrale per tutta la prima parte di campionato del Torino. Con il calare della qualità delle prestazioni, però, il tecnico granata ha deciso di farlo partire dalla panchina in tutte le ultime 4 partite, complici sicuramente i ritorni di Zapata e Simeone, che hanno dato maggio opzioni offensive a Baroni. Con il Sassuolo Ngonge è subentrato all’85’ al posto di Adams, in una fase di partita in cui il Toro mirava a difendere il tanto sudato vantaggio per 0-1, ma nonostante ciò non sono mancate le note negative per il 26.

L’errore davanti a Muric

Succede tutto allo scadere del 93′, Simeone e Casadei lavorano bene la palla sull’out di sinistra, il centrocampista del Toro cambia gioco sul limite dell’area dove Ilic di prima intenzione ha tempo e spazio per appoggiare la palla a Ngonge, che si trova tutto solo davanti a Muric, senza difensori neroverdi nelle vicinanze. In quel momento il belga ha la possibilità di ritornare a farsi vedere, deve solo battere Muric…quella che parte però è una conclusione centrale, che si schianta contro il portiere neroverde spegnendosi sul nascere. Quella di Ngonge è stata un’occasione importantissima, avrebbe chiuso la partita con un minuto di anticipo, ma soprattutto avrebbe ridato fiducia al giocatore e forse anche al tecnico granata.

Il futuro

Guardando al futuro di Ngonge si vede sempre più una nuvola di incertezza, con Zapata, Adams e Simeone a disposizione di Baroni e un modulo che, a differenza di inizio anno, non concede grandi possibilità sulle corsie al belga, non sarebbe sorprendente vedere un continuo calo di minutaggio. Inoltre, è bene ricordare che Ngonge non è un giocatore di proprietà del Torino ma, come spesso accade al Toro, è stato acquistato in prestito con diritto di riscatto fissato a ben 17 milioni, che difficilmente il presidente Cairo sborserà per riscattare un giocatore che fino ad ora si sta rivelando meno utile del previsto.