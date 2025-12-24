Dopo Masina è arrivato anche il momento di Coco, che scenderà in campo oggi alle 12.30 contro il Burkina Faso

Dopo l’esordio del Marocco di Masina, anche Saul Coco e la sua Guinea Equatoriale faranno il loro nella competizione. La partita tra Guinea Equatoriale e Burkina Faso si giocherà oggi alle 13.30 presso lo stadio Mohamed V, Casablanca. Subito un impegno storicamente difficile per Coco e compagni, che in 3 incontri disputati contro non hanno mai vinto, registrando due pareggi e una sconfitta.