Il 10 granata è l’unico giocatore, insieme a Lautaro Martinez, ad essere stato coinvolto in così tante reti da novembre

Nikola Vlasic sta vivendo un momento di forma strepitoso, da inizio novembre infatti nessun giocatore è stato coinvolto in più gol del croato, come lui solo Lautaro Martinez. Con 4 gol e 2 assist l’ex West Ham si è preso difatti il Toro sulle spalle, risollevandolo dai bassifondi della classifica.

La svolta in Nazionale

Il centrocampista granata dopo il gol vittoria in Coppa Italia contro il Modena a inizio campionato, è sparito dai radar a suon di prestazioni incolore, dovute anche a un ruolo improprio in campo. Poi tocca il fondo contro Pisa e Juventus, dove addirittura nel primo caso viene sostituito all’intervallo. Da quel momento per Vlasic inizia una nuova stagione a partire dalla convocazione in Nazionale, 7 mesi dopo l’ultima volta, che il croato ripaga con 2 reti contro Faeroerne e Montenegro. Il 10 granata fa poi rientro a Torino e galvanizzato dai due gol messi a referto, ne seguono altri 4 conditi anche da 2 assist e il tutto in 5 gare consecutive.

Capocannoniere all’improvviso

Dopo l’infortunio conseguito da Giovanni Simeone il 14 novembre, che fino ad allora aveva siglato 4 reti ottenendo il primato della squadra, ci pensa Nikola Vlasic, forse il meno atteso, a prendere le redini del Cholito. Nel disastro contro il Como, il 10 granata trova il suo primo gol in questa serie A, nonché il primo rigore messo a segno dal Toro. Seppur i granata continuino frenare bruscamente nelle partite successive, prima a Lecce e poi contro il Milan, chi non si ferma è invece Vlasic che lascerà il segno in ognuna di queste 2 partite (1 gol e 2 assist). In aggiunta alle prestazioni oltremodo importanti del croato ,arrivano finalmente anche i risultati; contro Cremonese e Sassuolo ci pensa ancora Vlasic che con due reti regala 9 punti al Torino. I granata ripartono dunque dal suo nuovo capocannoniere, che insieme al Cholito non vuole più fermarsi..