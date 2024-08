Buon ingresso dalla panchina per l’attaccante ex Southampton, che si è reso decisivo con un assist per Zapata

Buona la prima per il Torino. Nell’esordio ufficiale stagionale i granata hanno battuto 2-0 il Cosenza senza troppa sofferenza, ottenendo così il pass per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Nel complesso una buona prestazione da parte dei ragazzi di Vanoli, i quali danno sempre più la sensazione di interpretare al meglio le richieste del nuovo allenatore. Una partita subito messa in discesa ma che ha visto i granata andare in difficoltà nel chiuderla, prima dell’ingresso in campo di Ché Adams. Lo scozzese ha esordito prendendo il posto di un anonimo Sanabria, e sin da subito è riuscito a far vedere cose buone con un assist al bacio per il gol di Zapata che ha chiuso i giochi.

Come inizio non c’è male

Per la prima partita ufficiale – dato anche il relativo poco tempo a disposizione per lavorare su nuovi schemi – Vanoli ha deciso di dare continuità al reparto offensivo della scorsa stagione, affidandosi alla classica coppia formata da Sanabria e Zapata. Il paraguaiano però ha confermato quanto fatto vedere in preseason, mostrandosi quasi estraneo a tutte le vicende di gioco e in grossa difficoltà. La partita ha dunque subìto una piccola svolta al 65′, quando l’allenatore ex Venezia ha deciso di far esordire Adams proprio al posto del numero 9. E lo scozzese non si è fatto attendere molto. Prima alcuni minuti di “riscaldamento”, poi il vero ingresso in partita. Ed ecco che all’84’, grazie anche al cambio che ha visto entrare Karamoh, i granata hanno trovato superiorità in area e hanno raddoppiato grazie all’asse Adams-Zapata. Il primo gol “di coppia” di una lunga serie? La sensazione è proprio questa, con i due che non possono che migliorare la loro affinità da qui al prossimo futuro.