In vista di Torino-Cosenza, gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia, ecco i precedenti andati in scena all’ombra della Mole

Tutto pronto per la sfida di Coppa Italia tra Torino e Cosenza. Le due squadre si affronteranno alle 21:00 in una sfida che, stando ai precedenti, sembra senza storia. In tutti gli incontri andati in scena all’ombra della Mole i granata sono infatti usciti vittoriosi. Sono 6 i precedenti andati in scena in Piemonte dagli anni ’90, con 13 gol realizzati dal Toro.

L’ultimo precedente

L’ultima sfida di Coppa Italia andata in scena tra Torino e Cosenza fa ben sperare i tifosi granata. Era il 12 agosto del 2018 e sulla panchina del Toro sedeva Walter Mazzarri. Belotti e compagni si imposero per 4-0, grazie a una doppietta del Gallo e alle reti di Baselli e Rincon. Quella che stava per cominciare sarebbe stata la migliore stagione dei granata sotto la gestione Cairo da quando la vittoria in Serie A vale 3 punti: il Toro ne fece ben 63.

La prima vittoria

Il primo successo granata contro il Cosenza a Torino arrivò nel corso della stagione 1989/1990, quando Cravero e la doppietta di Mussi stesero i rossoblù. La gara si giocò allo Stadio Comunale, oggi divenuto Olimpico Grande Torino.

Il successo ai supplementari

Nel 2010 i granata furono costretti a faticare di più. Ai tempi regolamentari il Toro non riuscì ad andare oltre l’1-1, centrando il passaggio del turno solo ai tempi supplementari, dove poi si imposero per 3-1.