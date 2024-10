Lo scozzese, che non segna ormai da un mese, vuole ritrovare il gol: Vanoli intanto continua a spronarlo in conferenza

Manca ormai poco a Roma-Torino, sfida che dirà molto del destino delle due squadre. I granata hanno un’altra opportunità contro una big per dimostrare di essere ormai maturi, mentre i giallorossi decideranno in base al risultato il futuro dell’ex Juric. Scelte ormai quasi definite per Paolo Vanoli, che deve sciogliere solo gli ultimi dubbi di formazione tra difesa e centrocampo. Sembra andare sul sicuro invece in attacco, affidandosi a Sanabria e Adams, la nuova coppia titolare. I due, che devono ancora perfezionare l’intesa, vanno alla ricerca del gol, che in particolare manca da più tempo allo scozzese.

Un nuovo adattamento per Adams

L’ultima rete dell’ex Southampton risale al 29 settembre scorso, ormai un mese fa, in occasione della partita interna persa contro la Lazio. Non è un caso che a partire dalla sfida di San Siro contro l’Inter, quando Zapata si è infortunato, il numero 18 abbia iniziato a faticare maggiormente. Adams aveva infatti subito trovato una connessione perfetta con il capitano colombiano, e con lui in campo era riuscito a mettere insieme addirittura 4 gol e 2 assist.

Adams senza Duvan

Il classe ’96 aveva addirittura superato in tempo record l’ostacolo rappresentato dal periodo di adattamento richiesto a un calciatore che dall’Inghilterra si trasferisce in Italia, risultando decisivo già nelle prime partite. “Quando hai uno come Duvan che fa reparto da solo e poi ti ritrovi senza, non è facile. Stiamo ricercando nuovi assetti”: così ha parlato Vanoli di lui. Giocare al fianco di Zapata richiede dei compiti, farlo con Sanabria altri. Ché ha di fatto dovuto attraversare un secondo periodo di adattamento, dovendo cambiare il proprio modo di stare in campo: meno tiri e più gioco per la squadra, attualmente è questo ciò che gli tocca. La sensazione è che gradualmente possa apprendere sempre più di questo “nuovo” ruolo, riuscendo a incidere anche giocando con l’attaccante paraguaiano.